На Кубани нашли тысячелетнее погребение знатного человека

Возле станицы Новотитаровская в Динском районе Краснодарского края на участке, где пройдет трасса М-4 "Дон", археологи обнаружили в древнем кургане парные погребения конца III тысячелетия до нашей эры, - сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

Ученые выдвинули версию, что находка является ритуальным захоронением, традиционным для того времени. Предполагается, что в кургане был погребен вождь племени или знатный человек. Статус захоронения подтверждают предметы, обнаруженные рядом - бронзовый нож, две серебряные височные подвески, а также костяные проколки, - передает РИА Новости.

Подобные захоронения обычно были многочисленными. Археологи рассчитывают найти в кургане и другие погребения, - уточнили в пресс-службе.