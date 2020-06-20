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Рядом с ереванской телевышкой произошло тройное ДТП, есть жертва

Рядом с ереванской телевышкой произошло тройное ДТП, есть жертва

Минувшим вечером в ереванском административном районе Норк произошла автомобильная авария с участием трех машин, в которой погиб человек, - сообщает пресс-служба МЧС Армении.

В МЧС поступил сигнал о том, что рядом с телевышкой в районе Норк произошло ДТП, есть пострадавшие. На место происшествия прибыли три боевых расчета из отряда пожарных-спасателей МЧС. Выяснилось, что столкнулись автомобили Opel Astra, Mercedes Viano и Toyota Camry, - передает Sputnik Армения.

Еще до прибытия спасателей водителя Toyota вытащили из машины и доставили в больницу. Из салона автомобиля Opel извлекли водителя и пассажира. Водителя доставили в больничный комплекс "Гераци", где он скончался, не приходя в сознание.

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Вестник Кавказа

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