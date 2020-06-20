Пожар под Саратовом унес две жизни

Пожар в Саратовской области, вспыхнувший минувшей ночью в жилом доме, унес жизни хозяйки дома и ее взрослой дочери, - сообщило областное управление СК РФ.

Семья из трех человек проживала в частном доме в селе Розовка Краснокутского района, накануне вечером глава семьи лег спать в летней кухне, а его 45-летняя супруга и 23-летняя дочь остались дома.

"Примерно в 2:30 (1:30 мск) мужчина проснулся от запаха дыма. Выбежав на улицу, он увидел, что дом горит. В связи с тем, что дверь домовладения была заперта изнутри, оперативно получить доступ в жилище он не смог. На шум отреагировали соседи и вызвали пожарную службу. Прибывшие огнеборцы локализовали возгорание. Строение дома выгорело полностью, спасти женщин не удалось", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек. По предварительной версии, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.