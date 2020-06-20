Ставропольские росгвардейцы получили новые автомобили

На Ставрополье сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии вручили ключи от новых служебных автомобилей, - говорится в сообщении пресс-службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

В торжественной обстановке ключи от 10-ти новых автомобилей УАЗ "Патриот" получили сотрудники подразделений краевого Управления вневедомственной охраны.

Автопарк территориального органа Росгвардии пополнился новыми автомобилями, которые зарекомендовали себя с положительной стороны в условиях повседневной служебной деятельности, на маршрутах патрулирования и в населенных пунктах зоны ответственности.

Передавая ключи и документы от служебного транспорта росгвардейцам, начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Ставропольскому краю подполковник полиции Сергей Закиян отметил, что полученные транспортные средства уже полностью подготовлены к эксплуатации и в ближайшее время будут в строю.

"В дальнейшем планируется очередная замена тех автомобилей, которые подлежат списанию или выведены из эксплуатации. Уверен, что обновление автопарка подразделений вневедомственной охраны будет служить хорошим подспорьем для еще более эффективного выполнения задач, поставленных перед нашим ведомством", - отметил офицер.

Поступившие для несения службы автомобили УАЗ "Патриот" соответствуют требованиям государственных стандартов, оснащены системой кондиционирования и специальным оборудованием, - говорится в сообщении.