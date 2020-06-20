Минздрав Узбекистана выявил 170 новых инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 170 человек и достигло 6025, - сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 20 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6025", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

Накануне число зарегистрированных случаев составляло 5855, 19 пациентов скончались, 4199 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.

По данным Минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4273. Накануне из больниц были выписаны 74 человека, в четверг – 68, в среду – 35. Сейчас на лечении находятся 1733 пациента с COVID-19, в том числе 15 - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.