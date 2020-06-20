Кочаряна выпустили под залог в $4 млн

Семье и друзьям зачинщика нагорно-карабахского конфликта, экс-президента Армении Роберта Кочаряна удалось найти деньги для залога, и накануне вечером он вышел на свободу под залог.

Он уже покинул больницу и сейчас находится дома, но не исключено, что ему потребуется продолжить лечение в медцентре "Измирлян", где он находился все это время, - передает Sputnik Армения.

При этом в офисе второго президента сообщили, что сегодня будет сделано официальное заявление.

Судья Апелляционного суда Арсен Никогосян решил освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (более $4 млн), удовлетворив жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. Судья уже пожаловался, что из-за принятого решения получает угрозы в свой адрес.

В медцентр "Измирлян" Кочарян был доставлен 28 апреля, а 12 мая его прооперировали.

Напомним, бывший президент обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президента Армении дважды арестовывали в 2018 году. А 25 июня 2019 года он был арестован в третий раз.