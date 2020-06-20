5 событий, вошедших в историю 20 июня

- В 1837 году на британский престол в возрасте 18 лет взошла королева Виктория, а ее коронация состоялась в Вестминстерском аббатстве 28 июня 1838 года. Королева Виктория стала одной из крупнейших знаковых фигур в английской истории, наряду с Вильгельмом Завоевателем, Генрихом VIII и Елизаветой I. Время ее правления породило множество исторических понятий, таких как "викторианство", "викторианцы", "викторианская эпоха". Есть также "викторианская мораль", "викторианская семья", "викторианская архитектура". За 64 года правления королевы Виктории Великобритания пережила необыкновенный политический, экономический и культурный расцвет. В стране появились уличное освещение, тротуары, санитария и гигиена, водопровод и канализация, метро. В Викторианскую эпоху были введены театрализованное празднование Рождества и практика преподнесения рождественских подарков.

- В 1881 году в Нижнем Новгороде заработала первая в России линия гражданской телефонной связи длиной 1547 м, которая соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества "Дружина". На пристани были установлены четыре аппарата системы "Сименс" и два таких же у директоров-распорядителей. Затем в Нижнем Новгороде оборудовали и первую городскую телефонную станцию (ГТС) на 50 номеров. Спустя 10 лет была установлена вторая телефонная станция на 200 абонентов, а к началу XX века емкость городской телефонной сети насчитывала 444 номера. В 1935 году вступила в строй новая АТС, обеспечившая уже 6 тыс горожан. Впоследствии ГТС превратилась в высокотехнологичную структуру, отвечающую самым современным требованиям обеспечения населения качественной электросвязью. Сегодня ОАО "Нижегородсвязьинформ" - одно из крупнейших предприятий связи в России.

- В 1893 году в Санкт-Петербурге по инициативе Дмитрия Ивановича Менделеева, ученого-хранителя Депо образцовых мер и весов, была учреждена Главная палата мер и весов, которая являлась центральным учреждением Министерства финансов, заведовавшим поверочной частью в Российской империи и подчиненным отделу торговли. Задачей Палаты являлось "сохранение единообразия, верности и взаимного соответствия мер и весов", на нее было возложено заведование местными поверочными палатками, временными их отделениями, распределение по тем и другим состоявших при Палате поверителей, командирование их и другое, а также решение различных вопросов по метрологии и ведение отчетности по поступлению в казну сборов за клеймение мер и весов. В самой Палате устройство поверочного дела было доведено до возможного научно-технического совершенства. В 1931 году она была реорганизована в Институт метрологии и стандартизации, с 1934 - институт метрологии. Ныне - ВНИИ метрологии им. Менделеева, один из крупнейших мировых центров научной и практической метрологии, головной организацией страны по фундаментальным исследованиям в метрологии и главный центр государственных эталонов России.

- В 1936 году было создано газовое хозяйство Азербайджана, одно из старейших на постсоветском пространстве. Около 90% природного газа в стране добываются из шлейфов на Каспии, но имеются и месторождения на суше, к примеру, Гюрган-Зиря и Гарадаг-Гобустан. Основные запасы природного газа содержатся в крупнейшем шельфовом газоконденсатном месторождении Азербайджана Шах-Дениз. Эта дата – профессиональный праздник для работников газового хозяйства страны. Он был установлен президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в 2006 году в честь семидесятилетия создания газового хозяйства в стране. Газовая промышленность очень важна для экономики Азербайджана. Благодаря добыче нефти и газа и высоким ценам на нее на мировом рынке, ВВП республики вырос почти на треть.

- В 1945 году в Москву на особом транспортном самолете было доставлено Красное Знамя Победы, а 24 июня 1945 года, во время Парада Победы советских войск, Егоров и Кантария торжественно пронесли его по Красной Площади столицы. С тех пор Знамя Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил России. Идею вознести красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Иосиф Сталин. Он принял решение, что при штурме Берлина над зданием германского рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма. Вскоре по образцу государственного флага СССР было срочно изготовлено девять экземпляров Знамени Победы, по числу дивизий, из состава 3-й ударной армии, сражавшейся в первом эшелоне советских войск, штурмовавших Берлин. Авангардные штурмовые группы, составленные из воинов-добровольцев, стремились как можно быстрее выполнить ответственную задачу. Флаг № 5, ставший Знаменем Победы, несла группа из трех бойцов, во главе со старшим сержантом Ивановым. Он получил смертельное ранение при прорыве к верхним этажам рейхстага, но сержант Егоров и младший сержант Кантария, которых прикрывали их соратники по 756-му полку 159-й стрелковой дивизии, все-таки водрузили Знамя Победы.