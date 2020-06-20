В Москве тушат ангар цементного завода

Минувшей ночью столичные огнеборцы тушили пожар, вспыхнувший в ангаре на территории цементного завода, - сообщает МЧС столицы.

"Утром в Москве произошел пожар в ангаре на территории цементного завода. В 8:38 силами пожарно-спасательных подразделений огонь удалось локализовать на площади 700 кв м", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар тушат 52 человека и 17 единиц техники от МЧС России.