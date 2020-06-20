В столичный регион придут грозы и град

Жителей столичного региона сегодня ожидает облачная погода, местами кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах ливни с градом, а воздух в столице прогреется до плюс 29 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах Москвы и области возможен сильный дождь и град. Плюс 27-29 в Москве, до подхода фронта воздух успеет так прогреться, и 25-30 в Подмосковье", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер ожидается северо-восточный, его скорость составит 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление останется в пределах нормы и составит 746 мм рт ст.

Московский главк МЧС уже распространил экстренное предупреждение о грозе, граде, дожде и сильном ветре с порывами до 20 м/с.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 11:00 20 июня по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.