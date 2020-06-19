Самовозгорающуюся свалку уничтожат в Ингушетии

Власти Ингушетии планируют до конца следующего года ликвидировать мусорную свалку в Малгобеке в рамках национального проекта "Экология" и федерального проекта "Чистая страна", рассказали в пресс-службе Минприроды республики.

Представитель ведомства уточнил, что свалку посетил глава министерства Магомед Евлоев совместно с мэром города Муссой Галаевым.

По словам источника, накопившийся мусор находится в 300 м от ближайших жилых кварталов, время от времени отходы самовозгорались, что усложняло жизнь населению. Реализация проект улучшит экологические условия жизни для 37,1 тыс человек, то есть около 7% от общего числа жителей региона. Кроме того, удастся восстановить земельный участок площадью более 20 га.

Свалка входит в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Размещение отходов здесь было прекращено в 2017 году.

"Первоначально был запроектирован метод рекультивации с вывозом отходов на полигон в Сунжу. Однако по итогам проведенной государственной экологической экспертизы проекта, с учетом замечаний экспертной комиссии, проведены дополнительные изыскания участка работ и принят метод рекультивации без вывоза отходов", - приводит слова представителя министерства "Интерфакс-Юг".