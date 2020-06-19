Лучницы Ингушетии сразятся на турнире в Магасе

В воскресенье на главном стадионе в Магасе пройдет турнир по стрельбе из лука среди девушек всех возрастов, рассказал представитель центра культуры, спорта и туризма ингушской столицы.

"Состязания "Храбрая сердцем" будут проходить в двух категориях: до 13 лет включительно - дистанция стрельбы 8 метров, от 14 лет включительно - 12 метров. Скучавшие в период самоизоляции в своих домах лучницы могут прийти на стадион и продемонстрировать навыки стрельбы", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Представитель центра уточнил, что, несмотря на частичное завершение карантина, всем участницам придется соблюдать социальную дистанцию, они получат медицинские маски.

Лучших лучниц наградят ценными подарками с ингушской символикой.

Турнир начнется в 15:00.