На оживленном перекрестке в Краснодаре заменят светофоры

В столице Кубани на перекрестке Буденного и Тургенева будут установлены новые светофоры.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, в связи с заменой, светофоры на этом перекрестке не будут работать с 10.00 19 июня до 16.00 20 июня. В результате работ на перекрестке появится десять светофоров – шесть транспортных и четыре пешеходных, пишет "АиФ-Юг".

Пока будут проводиться работы, движение транспорта будут при необходимости регулировать сотрудники ГИБДД.