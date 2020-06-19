Огромный голубь мира из свечей появится в Железноводске в День памяти и скорби

В Железноводске решили почтить память павших в годы Великой Отечественной войны десятками тысяч свечей, они составят картину - голубь мира с оливковой ветвью в клюве.

"Огромного голубя с оливковой ветвью в клюве соберут в ночь на 22 июня на Феррум-площади в Железноводске. Для создания огненной картины волонтерам Победы понадобится три часа и несколько десятков тысяч свечей", - рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев, пишет ТАСС.

Голубя размером 75 м в длину создадут ко Дню памяти и скорби в рамках всероссийской патриотической акции "Огненные картины".

Также в Железноводске на обновленной Аллее Памяти 22 июня зажгут 812 свечей, именно столько жителей города погибли в войне.