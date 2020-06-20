В Грузии создадут сертификационный центр по французскому языку

Сертификационный центр по французскому языку планируют открыть в Грузии. Он будет обслуживать весь регион, сообщили в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Об этой инициативе стало известно в ходе встречи главы ведомства Михаила Чхенкели с послом Франции в Грузии Диего Колассом. Они обсудили вызовы, возникшие в области системы образования в условиях пандемии коронавируса, а также проект, который осуществляется в сфере высшего образования и науки "Французско-грузинский университет".

Во встрече участвовали представители посольства Франции в Грузии, а также директор Французского института в Грузии Пьер Клуэ и координатор лингвистической и образовательной программы Дэвид Тертри.

Чхенкели предложил французской стороне осуществить совместные научные проекты. Кроме того, он обратил внимание на необходимость развития сотрудничества в сфере профобразования, а также различных культурных и спортивных программ, пишет Sputnik Грузия.

В свою очередь, посол заявил, что французские учреждения в Грузии - Кавказская французская школа, Французский институт в Грузии - четко выполняют рекомендации в области здравоохранения и образования, которые получает от министерства.