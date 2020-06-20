Победитель фестиваля ANİMAFİLM в Азербайджане отправится во Францию

В Баку и Шеки 14-18 октября состоится III международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM. Он пройдет при содействии министерства культуры Азербайджана и исполнительной власти Шеки.

Результатом партнерства фестиваля с посольством Франции и Французским институтом (IFA) в Азербайджане и поддержки международного фестиваля анимационных фильмов во французском городе Анси (Annecy International Animated Film Festival) стало учреждение новой награды в категории "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм". Победитель ANİMAFİLM-2020 примет участие в фестивале в Анси, который пройдет в 2021 году. Все расходы, связанные с проездом и проживанием, оплатит İFA, пишет Тренд.

Награда ANİMAFİLM в категории "Лучший азербайджанский сценарий для короткометражного анимационного фильма" будет вручена в партнерстве с представительством Евросоюза в Азербайджане. Победитель получит ценную фотокамеру. Сценарий должен быть написан на одну из следующих тем – разнообразие, толерантность, мультикультурализм, права человека, права женщин и климатические изменения. Последний срок подачи заявки 30 июня.