"Сочи" забил "Ростову" десять мячей

Сегодня в Сочи в рамках 23 тура чемпионата России по футболу состоялась встреча одноименного клуба и "Ростова". Победу в матче со счетом 10:1 одержали хозяева поля.

Первый и единственный гол "Ростов" забил уже на первой минуте матча - отличился 17-летний хавбек дончан Роман Романов. Спустя всего пять минут нападающий гостей Владимир Абрамов срезал мяч в собственные ворота, восстановив статус-кво. Далее забивали лишь игроки "Сочи" - Александр Кокорин оформил хет-трик (15-я, 44-я и 51-я минуты), по дублю записали записали на свой счет Антон Заболотный (45-я и 47-я) и Дмитрий Полоз (74-я и 86-я). Также у хозяев отличились Иван Новосельцев (53-я минута) и Никита Колдунов (87-я).

Напомним, за "Ростов" играли футболисты молодежной команды, поскольку основной состав с 17 июня находится на карантине после того, как шестеро игроков заразились коронавирусом Covid-19. "Ростов" просил "Сочи" перенести игру, но получил отказ.

Отметим, что это самая крупная победа в истории Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Ранее рекорд принадлежал петербургскому "Зениту", обыгравшему "Луч-Энергию (5 октября 2008 года) и "Торпедо" (9 августа 2014 года) с одинаковым счетом 8:1. Напомним, что РПЛ образовалась в 2002 году. В чемпионатах России самой крупной была победа "Локомотива" над "Ураланом" (9:0) 3 ноября 2000 года.