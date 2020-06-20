Выставочный комплекс "Атамань" ждет посетителей на Кубани

Выставочный комплекс "Атамань" начал работу в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом информирует краевая администрация. Уточняется, что комплекс работает в парковом режиме.

Мастер-классы временно не проводятся, закрыты точки питания и некоторые атаманские хаты.

Кроме того, согласно правилам, в комплекс нельзя проносить свои продукты. Также его не смогут посетить люди с признаками простудных заболеваний.

Совершить первую прогулку по "Атамани" туристы смогут по предварительной записи с 9 утра до 15 часов дня. Одна прогулка должна длиться не больше трех часов. С собой необходимо иметь медицинскую маску, передает "МК Краснодар".