Форум "Машук" пройдет в онлайн формате

Заявки на участие в форуме "Машук", который в этом году пройдет в формате онлайн, подали более трех тысяч человек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Машук" мы до конца не удаляли со своей повестки, но ситуация такая, какая есть. Первые две смены переводим в онлайн-режим, уже более 3 тысяч детей зарегистрировались", - сказал он в ходе прямой линии с жителями региона.

Ранее сообщалось, что форум стартует 10 августа и продлится 16 дней.

"Третью смену мы все-таки хотим провести в очном формате, не могу сказать, что точно ее в таком формате проведем. Но надеюсь, что к тому времени, к концу августа, мы ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Ставропольском крае победим", - приводит слова Владимирова ТАСС.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске с 2010 года.