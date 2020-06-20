Казахстан отказался от идеи обязательной вакцинации

Власти Казахстана подверглись давлению со стороны скептиков, выступающих против вакцинации, и удалили статью в предлагаемом законопроекте, который обязал бы родителей делать прививки детям против кори, эпидемического паротита и краснухи. Eurasianet в материале Kazakhstan: Mandatory vaccination plans dropped пишет, что в том же законопроекте была усилена правовая защита врачей – усложнена процедура возбуждения уголовных дел по подозрению в медицинской халатности.

Законопроект, в который были внесены поправки после проверки в верхней палате, был принят нижней палатой парламента на этой неделе и теперь будет отправлен на одобрение президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Сенатор Серик Бектурганов сказал, что законопроект в его окончательной форме ”подтверждает право родителей принимать независимое и осознанное решение” о том, должны ли их дети регулярно проходить вакцинацию от опасных заболеваний. Скептики, выступающие против прививок, посчитали версию закона, принятого 13 мая нижней палатой парламента, ограничивающей их свободы, и в итоге одержали победу.

В марте депутат парламента Мурат Темиржанов, не уточнив источник своих данных, заявил, что 65% отказников от вакцинации указывают причиной низкое качество лекарств, используемых в Казахстане. Министр здравоохранения Елжан Биртанов ответил, что правительство не зафиксировало никаких осложнений, связанных с прививками.

Марина Шаймаханова, активист из Нур-Султана, среди тех, кто приветствует изменения в законопроекте. В ноябре ее маленькая дочь умерла, и причиной Марина называет прививку от кори. Тем не менее в случаях, когда подобные инциденты происходят из-за предполагаемого злоупотребления врачом служебным положением, у общественности будут ограниченные возможности обращения за помощью. Процедура возбуждения уголовного расследования в отношении медицинских работников, обвиняемых в непрофессионализме, теперь потребует дополнительных этапов сбора фактов и бюрократического процесса со стороны уполномоченного государственного органа.

Бектурганов сказал, что это положение было необходимо из-за существующей системы, которая позволяет распространять подозрения и недоверие к медицинским работникам, что в итоге парализует их работу. По его словам, хотя обвинения в злоупотреблении служебным положением являются обычным делом, лишь немногие из них фактически доходят до суда.

В сентябре медицинские работники, в том числе 72 000 врачей и 175 000 медсестер, представили в парламент петицию, в которой отмечалось, что число уголовных дел по обвинению в злоупотреблениях растет с каждым годом. Подписавшиеся утверждали, что ”сформировался целый класс заинтересованных сторон: блогеры, представители СМИ, юристы, которые оказывают давление и клевещут на врачей, исключительно ради популярности, а также для достижения своих личных и карьерных целей”.

Громкое медицинское дело потрясло Казахстан в прошлом году. Речь идет об аресте главного врача алма-атинской больницы Каната Тезекбаева и анестезиолога Аскара Тунгушбаева по обвинению в ненадлежащем исполнении профессионального долга, в результате чего, как утверждается, умер пациент. Попавший в аварию алма-атинский прокурор получил серьезные травмы и проходил лечение, в том числе Тезекбаева и Тунгушбаева. Обеспокоенные качеством лечения родственники прокурора перевели его в клинику в Германии, но он скончался от полученных травм. Расследование по этому делу все еще продолжается.