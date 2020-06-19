ООН: к концу прошлого года 80 млн человек лишились дома

В прошлом году конфликты, насилие и преследования сделали беженцами 11 млн человек. Их положение ухудшает пандемия коронавируса. Всего же, по данным Организации Объединенных Наций, к концу прошлого года во всем мире было насильственно перемещено около 80 млн человек. Аль-Джазира в материале UN: Nearly 80 million people forcibly displaced worldwide предает, что в преддверии отмечаемого сегодня Всемирного дня беженцев агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) опубликовало ежегодный доклад, по данным которого в 2019 году примерно 11 млн человек покинули свои дома, тем самым почти удвоив общую цифру за последнее десятилетие.

Из 79,5 млн перемещенных лиц в мире 26 млн - беженцы, 4,2 млн - просители убежища и 45,7 млн - внутренне перемещенные лица (ВПЛ), то есть те, кто бежал в другие части своей страны. ”Принудительное перемещение стало сегодня масштабным и явлением. Ему способствуют крупнейшие конфликты в мире, которым необходимо положить конец”, - заявила представитель турецкого отделения УВКБ ООН Селин Унал.

УВКБ ООН заявило, что ежегодное увеличение было вызвано ”тревожными новыми явлениями” в Демократической Республике Конго (ДРК), регионе Сахеля, а также в раздираемых войной Йемене и Сирии, на долю которых приходится шестая часть перемещенных лиц в мире.

Впервые в ежегодный доклад по перемещенным лицам были включены венесуэльцы, бежавшие в условиях усугубляющегося экономического кризиса в другие части Латинской Америки и Карибского бассейна.

Жители Сирии, Венесуэлы, Афганистана, Южного Судана и Мьянмы составили более двух третей беженцев.

Турция приняла самое большое количество беженцев - 3,9 млн человек, в основном из Сирии, где война продолжается десятый год.

29-летняя Мариела Шейкер, покинувшая свой родной город Алеппо в 2013 году, бежав от бомб и минометов, и нашедшая убежище в Соединенных Штатах, сказала, что быть беженцем - это не выбор, а участь, которая может постичь каждого: ”Что может быть хуже, чем необходимость покинуть свою страну, оставить свои воспоминания и все остальное. В итоге ты оказываешься в новом месте, о котором ничего не знаешь, и начинаешь все с нуля”.

37-летняя курдянка Табан Шореш, которая чуть не стала жертвой преследований в Ираке во время правления Саддама Хусейна, сказала, что прошлые травмы сформировали ее жизнь в Великобритании: ”В подростковом возрасте во мне было так много не высказанного гнева, явно связанного с моей прошлой травмой. Я не знала, кто я, и разрывалась между двумя совершенно разными культурами. Из-за пережитого опыта у меня появилось желание помогать другим людям с самого раннего возраста. Жизнь в экстремальных обстоятельствах вызвала во мне чувство сострадания и сочувствия, и в итоге я выбрала путь гуманитарного сотрудника”. Благотворительная организация Табан Шореш ”Цветок лотоса” оказывает поддержку уязвимым женщинам и девочкам в лагерях беженцев в курдском регионе Ирака посредством обеспечения постоянной занятости и психологической терапии.

Коронакризис

ООН заявляет, что пандемия коронавируса оказала значительное давление на беженцев и внутренне перемещенных лиц из-за рисков для здоровья, потери доходов и большей подверженности насилию по половому признаку. COVID-19 оказывает значительное влияние на страны и усугубляет существующую социально-экономическую уязвимость как среди беженцев, так и в принимающих общинах.

Согласно недавнему опросу, проведенному Еврейским глобальным агентством по делам беженцев HIAS, более 70% перемещенных лиц больше не могут удовлетворять свои основные потребности в еде по сравнению с примерно 15% до пандемии, и более 75% больше не имеют доступа к медицинским услугам. По утверждению HIAS, закрытие границ и ограничения на поездки для предотвращения распространения вируса также привели к задержкам в процессе поиска убежища.

”Неудивительно, что пандемия оказала разрушительное воздействие на способность людей зарабатывать, обеспечивать и содержать жилье, находить и хранить продукты. Беженцы, у которых была работа или сбережения, все потеряли, - говорит Рейчел Левитан, вице-президент HIAS по международным программам. - Государствам необходимо серьезно относиться к своим обязательствам в области прав человека и разрабатывать политику, поддерживающую общественное здравоохранение, а также защищающую тех, кто бежит, в поисках безопасности. Им нужно помочь выжить, обеспечив возможность для удовлетворения основных потребностей”.