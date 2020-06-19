Слуцкий и Кондратьев осудили санкции ЕС по Крыму

Российские политики осудили решение Евросоюза продлить санкции против Москвы по Крыму. В частности, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что это решение вызывает сожаление и скуку.

"Инертность блокового мышления давно уже ударяет больше по самой Европе. Но все еще не хватает воли руководствоваться собственными интересами, все еще пляшут под вашингтонскую дудку", - отметил парламентарий.

В свою очередь, сенатор Алексей Кондратьев обратил внимание на то, что санкции плохо увязаны с минскими договоренностями, это, скорее, целевая политика коллективного Запада.

"Одним из ведущих условий Минских соглашений является "формула Штайнмайера". В ней, например, вопрос Крыма не рассматривается в принципе. А санкции вводятся и пролонгируются именно с требованием возврата Крыма", - пояснил он.

При этом сенатор подчеркнул, что для России вопрос Крыма закрыт окончательно, передает РИА Новости.