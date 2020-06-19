Ставропольского главу райотдела ГИБДД уличили во взятках

На Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД по Кочубеевскому району, который подозревается во взяточничестве, - сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

С ноября 2019 по февраль текущего года глава отдела ежемесячно получал от подчиненного ему взвода ДПС по 50 тысяч рублей "за попустительство по службе", - установило следствие, передает "Интерфакс-Юг".

"Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка в отношении начальника отдела ГИБДД, а также трех сотрудников отдельной роты ДПС, - сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

По результатам проверки собственной безопасности краевого Главка будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении сотрудниками полиции службы в органах внутренних дел, - пояснили в краевой полиции.