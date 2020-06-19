Ученые назвали основные факторы долголетия

Причины долголетия определяются не только генами, но и средой обитания, в которой живет человек, к такому выводу пришли ученые из Университета штата Вашингтон.

Результаты исследования, посвященного изучению факторов, способствующих высокой продолжительности жизни, опубликованы в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Так, согласно исследованиям, по результатам анализа данных о месте жительства, образовании и социальном положении 145 тыс человек, умерших в возрасте 75 лет и старше в период с 2011 по 2015 год, выяснилось, что большинство людей, доживших до ста лет, проживали в местах с низким уровнем загрязнения воздуха и имели возможность каждый день совершать длительные прогулки.

Кроме того, долголетию способствуют высокий социальный статус, проживание в местах с большим количеством зеленых насаждений, а также транспортная и медицинская доступность, передает РИА Новости.