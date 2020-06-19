Песков: инфраструктура НАТО дрейфует к российским границам

Последовательный дрейф инфраструктуры НАТО в сторону российских границ вынуждает Москву принимать меры по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете о позиции Российской Федерации о нежелательности и опасности для нас последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Нам это неприятно, и главное, что это вынуждает нас предпринимать меры гарантированного обеспечения безопасности нашей страны", - приводит РИА Новости слова Пескова.