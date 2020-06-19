В Болнисском муниципалитете женщина заразилась кронавирусом

В Грузии коронавирус подтвердился у молодой женщины, жительницы села Саванети Болнисского муниципалитета. Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии выросло до 896.

СМИ со ссылкой на мэра Болниси сообщили, что женщина находится в Марнеульской педиатрической клинике вместе с ребенком.

К этому времени эпидемиологи пытаются установить близкие контакты инфицированной, а также источник ее заражения.

За минувшие сутки из больниц Грузии было выписано два человека вылеченных от коронавируса. С начала пандемии вирус преодолел 741 пациент, 14 человек скончались, передает Спутник-Грузия.