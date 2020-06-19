Структура нефтяных цен говорит о восстановлении рынка

Структура цен на нефть марки Brent и американского бенчмарка привела к сокращению запасов, что свидетельствует о восстановлении мировых рынков и сокращении поставок. При этом крупные производители снижают добычу, чтобы компенсировать потерю спроса из-за пандемии коронавируса. Reuters в материале Oil price structure signals market recovery пишет, что Brent в четверг перешел на территорию бэквордации, при которой нефть для немедленной доставки стоит дороже, чем будущие поставки.

Вчера премия, по которой фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе торгуются выше сентябрьских, достигла 15 центов. Краткосрочные свопы Brent на рынке Северного моря, то есть контракты на разницу, также перешли в бэквордацию, что указывает на укрепление физического рынка. В связи с этим нефтяные запасы снизились. ”Запасы на плавучем хранилище, в частности на американском побережье Мексиканского залива, уже сокращаются, так как покупатели предпочитают приобретать нефть с танкеров, а не бронировать новые поставки”, - сказала старший аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Паола Родригес Масиу. Она добавила, что увеличение объемов сокращений странами ОПЕК+ помогло рынку обрести равновесие спустя несколько месяцев.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК+, с мая сокращают добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки, что составляет 10% мирового предложения.

Новая структура нефтяных цен знаменует собой изменение по сравнению с более ранним периодом, когда вспышка коронавируса подтолкнула цены в противоположном направлении, то есть к контанго, ситуации, когда стоимость текущих контрактов ниже форвардных.

Вчера шестимесячное контанго на фьючерсы нефти марки Brent LCOc1-LCOc7 находилось на отметке -25 центов, что было самым низким показателем с начала марта, когда соглашение о сокращении поставок между ОПЕК и ее союзниками во главе с Россией перестало действовать, что привело к падению цен на нефть до рекордно низкого уровня.

Падение добычи нефти в США также способствовало восстановлению рынков. По данным Управления энергетической информации, добыча нефти на прошлой неделе упала до 10,5 млн баррелей в день, самого низкого уровня с марта 2018 года. Шестимесячное контанго для дизельного топлива LGOc1-LGOc2 также значительно сократилось в последние недели: с -$93 в конце апреля до -$19 вчера.