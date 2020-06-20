Армения: Почему люстрацию решили начать с Царукяна

На этой неделе новости об уголовных делах, в которых фигурирует имя лидера партии "Процветающая Армения" (ППА) Гагика Царукяна, и лишение его депутатской неприкосновенности, заполнили практически все информационное пространство республики. На фоне не снижающегося роста числа заболевших COVID-19 в Армении набирает обороты очередной политический скандал, в котором не последнюю роль играет премьер Никол Пашинян и его парламентская фракция "Мой шаг".

Хотя Гагик Царукян не отличается безупречной политической репутацией, процесс против лидера ППА - авантюра руководства республики, поскольку лишение депутатской неприкосновенности Царукяна негативно отражается на репутации фракции "Мой шаг", которая вульгарно воспользовалась большинством мест в парламенте.

Чем Царукян навлек на себя гнев "утонченных интеллектуалов" блока "Мой шаг"? Высказанная им критика в начала месяца перед партийным активом ППА предельно проста и не отличается оригинальностью. Царукян в очередной раз прошелся по экономическим показателям Армении, коротко охарактеризовал бизнес атмосферу в республики. На том, что правительство не способно эффективно решать проблемы, связанные эпидемией коронавируса, Царукян не стал заострять внимание, поскольку сам не имеет представления о том, что нужно делать. Однако именно сейчас слова лидера ППА были восприняты руководством блока "Мой шаг" крайне болезненно и угрожающе, поскольку прозвучали в контексте эпидемии.

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в политическое пространство Армении, предоставив "революционеру" Пашиняну и его команде возможность на деле продемонстрировать эффективной собственной политикой в экстремальных условиях. Все внимание общественности сконцентрировано на действиях властей. Коронавирус исключил оппозиционные силы из политического пространства республики. Среди нынешних армянских псевдо-оппозиционеров нет никого, кто бы мог выступить с конкретным планом по выходу страны из эпидемиологического кризиса.

Пашинян признал поражение перед коронавирусом, но признавать то, что ему и его команде, быть может, стоит уйти в отставку он не спешит. Эта тема не обсуждается в кругах фракции "Мой шаг". Более того, своими действиями премьер дает понять всем скептикам, что добровольно никуда не уйдет, а при необходимости использует весь имеющийся у него политический ресурс. Царукян не является угрозой для Пашиняна, не является лидером оппозиции, консолидировать ее он также не может. В политике лидера ППА прослеживается четкое соблюдение собственных интересов. Иными словами, Царукян до и после эпидемии, говоря о бизнесе и экономике, прежде всего, подсчитывает свои доходы и убытки.

Пашиняну не нужен арест Царукяна, поскольку тот не может стать него оппонентом ни на "улице", ни в парламенте. Пашиняну нужны средства лидера ППА или же ослабление его бизнес империи, которая может стать спонсорской основой для антипашиняновских сил, особенно сейчас, когда правительство капитулировало перед эпидемией. Царукян никогда не спешил становиться соучредителем благотворительных фондов жены Пашиняна Анны Акопян, воздерживаясь и от любого иного вида сотрудничества. Главное, что есть у Царукяна, это его финансы. Очевидно, что накопленных средств хватит, чтобы обеспечить достойную кампанию любой оппозиционной силе, готовой в будущем соблюдать интересы инвестора. В атмосфере разочарования результатами работы революционного правительства, Пашинян действует на опережение, вынуждая Царукяна тратить силы и средства на собственную защиту, нежели на спонсирование оппонентов премьера. Очевидно, лидеру ППА хватит средств защититься в суде, даже если разбирательство по трем делам затянется надолго. Вопрос заключается в том, сколько потеряет Царукян.

С другой стороны, скандал вокруг Царукяна может быть использован как попытка отвлечь внимание общественности от проблемы коронавируса. Тема коррумпированного армянского олигархата, который наживается на свеем народе со времени распада СССР, также встроена в повседневную армянскую ментальность. Наравне с идеей постоянной внешней угрозы армянские политтехнологи годами направляли гнев общественности в сторону разбогатевших олигархов. Пашинян, как и его фракция, собранная из опытных политтехнологов, таким образом может заполнить информационную повестку, которая и без того переполнена едкими комментариями в адрес премьер-министра и его активности в социальных сетях.

Сам Гагик Царукян убежден, что обвинения в его адрес сфабрикованы, а снятие депутаткой неприкосновенности - крайне рискованный шаг для блока "Мой шаг". Сложно представить, какая политическая сила согласится в будущем сотрудничать с фракцией Пашиняна, учитывая, что "Мой шаг" допускает методику политической расправы со своими оппонентами. В случае успеха, лидер ППА сумеет сохранить свои позиции в армянской политике, обвиняя Пашиняна и его фракцию в узурпации власти. Если же планы Пашиняна изменяться, и он постарается уничтожить ППА, Царукян будет вынужден покинуть Армению, поскольку его бизнес, скорее всего, будет национализирован под лозунгом борьбы с несправедливостью.