Более 1 млн москвичей подали заявления на онлайн-голосование
В Москве число поданных заявлений на участие в электронном голосовании по поправкам превысило 1 млн, сообщил замглавы Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.
"Количество поданных заявлений в Москве пересекло 1 миллион", - сказал Венедиктов журналистам.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить с 25 по 30 июня, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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