Собянин призвал работодателей продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин просит столичных работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев.

"Я считаю, что особенно сейчас, когда мы выходим из "ковидной" истории, если можно в офисе сохранить удаленку, надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно. Все равно есть опасность заражения, и чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше", - заявил он.

По словам московского городского главы, депутаты рассматривают изменения к трудовому законодательству, которое тоже прописывает этот процесс и технологию работы по удаленке, права работодателей и работников, передает РИА Новости.