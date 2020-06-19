Власти Пятигорска объявили войну стритрейсерам

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов пообещал лично поучаствовать в рейдах против уличных гонщиков "стритрейсеров". Ранее в городскую администрацию поступали жалобы от местных жителей: им мешает громкая музыка и рев моторов.

Уточняется, что особое внимание охотники за лихачами уделят микрорайонам "Бештау-Горапост", "Белая Ромашка" и "Центр", информирует пресс-служба главы города.

"Со своей стороны мы готовы принять участие в рейдовых мероприятиях. Я понимаю, что молодые люди засиделись дома. Но такого быть не должно. Общественный порядок должны соблюдать все без исключения", - подчеркнул Ворошилов.

Ранее сообщалось, что в городе сменился начальник отдела ГИБДД. Им стал подполковник полиции Вячеслав Шевелев, пишет "КП Северный Кавказ".