Гидрометцентр спрогнозировал июль в России

Июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь, поделилась прогнозом заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Так, по ее словам, в центре и в Поволжье (кроме Кировской области и Предуралья), температура превысит норму на один градус, однако на юге, в том числе на курортах Краснодарского края и Крыма, второй месяц лета будет жарким – до 28-33 градусов.

В Москве столбики термометров не поднимутся выше 17 градусов, зато днем ожидается 23-28 градусов тепла. Осадков прогнозируется меньше, чем обычно в этот период, рассказала она "Российской газете".

Температурные нормы будут превышены на большей части Якутии, кроме северных районов, в Иркутской, Амурской областях, в северных районах Хабаровского края, в Магаданской области и на Камчатке. Также более теплая, нежели обычно, погода ждет жителей севра Красноярского края. Аналогичная ситуация в Алтайском крае и в Республике Алтай.

Прохладный июль прогнозируется в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае. В центральных районах Хабаровского края и на севере Приморского края температура во второй месяц лета будет в пределах или чуть ниже нормы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра.