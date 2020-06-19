Завтра для прихожан открываются мечети Адыгеи и Кубани

Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края приняло решение приступить к реализации первого этапа снятия ограничений, введенных 17 марта текущего года в целях профилактики и ограничения распространения коронавирусной инфекции.

В рамках этого решения завтра, 20 июня, возобновят работу мечети Адыгеи и Краснодарского края. В них будет проводиться ежедневная пятикратная молитва. На данном этапе пятничные коллективные молитвы (джума-намаз) по прежнему проводиться не будут, - передает "АиФ-Адыгея".

При посещении мечетей прихожане должны соблюдать ряд обязательных условий - использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), иметь с собой коврики для намаза, соблюдать социальное расстояние не менее 1,5 м друг от друга, не пожимать руки и не обнимать других прихожан, а также воздержаться от посещения мечети при наличии признаков заболевания.

Лицам в возрасте 65 лет и старше рекомендуется воздержаться от посещения мечети.

Также принято решение о возобновлении приема заявлений о заключении брака (никях). При этом церемонии бракосочетания в мечетях будут проводиться в присутствии ограниченного количества лиц.