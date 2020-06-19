Продавцы рынка "Восточный" потребовали разрешить им работать

Продавцы махачкалинского вещевого рынка "Восточный" вышли на митинг с требованием разрешить им работать - они пожаловались, что им не хватает денег заплатить за аренду жилья, еду и обслуживание кредитов.

Участники протестной акции скандировали "дайте нам возможность работать" и обратились к мэру Махачкалы Салману Дадаеву и главе Дагестана Владимиру Васильеву с просьбой о помощи, - передает "АиФ-Дагестан".

Напомним, с 15 июня в республике действует первый этап выхода из режима повышенной готовности, в рамках которого разрешено работать магазинам непродовольственных товаров с площадью до 400 кв м. Более крупные торговые объекты откроются на следующих этапах выхода из ограничений.