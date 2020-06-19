В апреле реальные зарплаты россиян снизились на 2%

В апреле в России реальные зарплаты снизились на 2% в годовом выражении после роста в марте на 5,9%, следует из данных Росстата.

При этом за январь-апрель рост реальных зарплат составил 4% в годовом выражении.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата россиян в апреле выросла на 1% по сравнению с апрелем 2019 года и составила 49 306 рублей.

За январь-апрель среднемесячная начисленная зарплата выросла на 6,7%.

Согласно майскому прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты россиян в 2020 году снизятся на 3,9%, передает ТАСС.