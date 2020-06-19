Бухгалтера казахстанской спортшколы уличили в многомиллионных хищениях

В Северо-Казахстанской области бухгалтер одной из спортивных школ перечислил на свой карточный счет почти 24 млн тенге бюджетных средств, - сообщили в Антикоррупционной службе по Северо-Казахстанской области.

Завершено досудебное расследование, бухгалтера подозревают в совершении хищения бюджетных средств путем перечисления на свой карточный счет денежных средств в размере 23 млн 781 тыс 833 тенге ($58,7 тыс).

"Деньги были предназначены для выплаты заработной платы и других расходов (командировочные, учебно-тренировочные сборы спортсменов). Материалы дела представлены подозреваемому и его защитникам для ознакомления", - сообщили в Антикоррупционной службе, передает Sputnik Казахстан.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины вынесет суд.