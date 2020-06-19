Аксенов: парад Победы в Симферополе я решил не отменять

Глава Крыма Сергей Аксенов из уважения к исторической памяти передумал отменять проведение парада к 75-летию Победы в Симферополе.

"Это было впервые за шесть лет, когда я руководил Крымом и изменил свое решение. Я никогда их не меняю, но исключительно из уважения к памяти нашей, к нашим родным, близким и вообще к этой истории я с удовольствием, честного говоря, впервые так получилось, свое решение поменял", - рассказал он.

Он поделился, что изначально решение о проведении парада в Симферополе давалось сложно.

"Сначала мы, рассмотрев все возможности, прикинув силы, посчитали, что, наверное, мы ситуацию проконтролировать в полном объеме не сможем. Но после моего разговора с командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым… мы договорились, что Министерство обороны, в том числе своими силами проведет дезинфекцию площадей, улиц, на которых будет проходить парад, помогут с обеспечением безопасности, оцеплением", - рассказал он.

Аксенов добавил, что на парад также будут приглашены ветераны, но с учетом всех мер предосторожности, передает РИА Новости.