На Кабардино-Балкарию надвигаются ливни, град и шквалистый ветер

В ближайшие часы в Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с, - сообщает ГУ МЧС России по КБР.

"Из-за сильных осадков на реках прогнозируется подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малых объемов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Непогода может стать причиной происшествий, связанных подтоплением низменностей, подмывом опор мостов и ЛЭП, порывов линий связи и электропередач, размывом берегов рек и дамб, возможна гибель сельхозкультур и повреждение садов, - предупредили в ведомстве.

Неблагоприятный погодный прогноз сохранится на последующие дни - 20, 21 и 22 июня.