Сменился директор "Северного потока-2"

Хенниг Коте, занимавший должность директора "Северного потока-2", покинул компанию Nord Stream 2 AG, его место занял Марко Казирати, сообщили в пресс-службе компании.

"Хенниг Коте принял решение покинуть компанию Nord Stream 2 AG по личным обстоятельствам в начале июня 2020 года. На должности директора проекта его сменил Марко Казирати, работавший как над "Северным потоком — 2", так и над "Северным потоком", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее комитет Бундестага по экономике и энергетике призвал кабмин Германии продумать ответ на санкции США против реализации проекта газопровода.