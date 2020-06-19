"Самара-Арена" принимает матч "Крылья Советов" - "Ахмат"

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матч 23-го тура в Самаре между местными "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом" начался сегодня в 18:00 мск на "Самара-Арене".

Тур посвящен медицинским работникам. Встреча началась с символического первого удара по мячу в исполнении Армена Беняна, главного врача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, - передает ТАСС.

Позднее, в 20:00, здесь пройдет встреча между "Сочи" и "Ростовом".

Напомним, сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта после 22-го тура из 30. Решение о возобновлении было принято 15 мая.

Матчи чемпионата России будут проходить со зрителями в отличие от игр вышеупомянутых лиг. Заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости. Все встречи будут проходить с соблюдением необходимых мер безопасности.