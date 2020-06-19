Аксенов: Крым справится и без украинской воды

Крым справится без поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, никто не позволит шантажировать крымчан этим вопросом, - заявил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня на полив нами подается только 20 млн кубометров. Водный баланс в регионе изменился, однако для бытовых нужд мы понимаем, что выкрутимся и своими силами, без посторонней помощи, без украинской воды выйдем спокойно из положения. Мы за это не переживаем. Конечно, достаточный объем воды и для сельского хозяйства позволил бы нам по-другому посмотреть на ситуацию, но поверьте, никто нас этим вопросом на колени не поставит. Мы приспосабливаемся, переходим на засухоустойчивые сельхозкультуры", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24", передает РИА Новости.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма, а премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что вопрос возобновления водоснабжения Крыма в повестке дня не стоит и не является предметом торга.