США: Иран не заслужил отмены оружейного эмбарго
Вашингтон полагает, что Иран своим поведением не заслужил отмены оружейного эмбарго в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Никто не может заявить, что поведение Ирана с 2015 года заслуживает снятия эмбарго. Такова наша позиция", - подчеркнул он.
По его словам, включение в сделку возможности истечения срока эмбарго было ошибкой.
"Международное сообщество должно поддержать продление эмбарго на вооружения", - приводит РИА Новости слова Хука.
Вестник Кавказа
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