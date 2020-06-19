США: Иран не заслужил отмены оружейного эмбарго

Вашингтон полагает, что Иран своим поведением не заслужил отмены оружейного эмбарго в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Никто не может заявить, что поведение Ирана с 2015 года заслуживает снятия эмбарго. Такова наша позиция", - подчеркнул он.

По его словам, включение в сделку возможности истечения срока эмбарго было ошибкой.

"Международное сообщество должно поддержать продление эмбарго на вооружения", - приводит РИА Новости слова Хука.