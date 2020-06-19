Кубанские огнеборцы спасли в Армавире трех человек

Кубанские пожарные сегодня тушили в Армавире пожар в мансарде частного дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 10:56. Прибывшие в 11:01 на место возгорания пожарные установили, что загорелась мансарда на площади 120 кв м. Онеборцы вывели из дома троих человек, а затем ликвидировали пожар к 11:31, - передает "АиФ-Юг".

На месте работали 20 человек личного состава МЧС России и пять единиц техники.

Пострадавших нет.