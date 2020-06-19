Аксенов предложил Украине признать российский статус Крыма

Губернатор Крыма Сергей Аксенов предложил Украине согласиться с российским статусом полуострова и снять эту тему с обсуждения.

По его словам, признание Крыма российским, в конечном итоге, было бы лучше для самой Украины. Он напомнил, что вхождение Крыма в состав РФ было результатом волеизъявления жителей региона.

"Это было сделано по решению крымчан и президента РФ и, соответственно, при поддержке всех граждан России. Так что ничего им (украинским властям) не светит. Чем раньше они снимут эту тему с обсуждения, тем лучше будет для всех", - отметил он.

Аксенов добавил, что крымчане не обращают внимания на деятельность украинских властей, передает РИА Новости.