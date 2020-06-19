Азербайджан временно закрывает из-за коронавируса ТЦ, общепиты и музеи

С 21 июня по 5 июля из-за жесткого карантинного режима, вызванного ситуацией с коронавирусом, в Азербайджане приостановят деятельность крупных торговых центров, музеев, объектов общественного питания, парикмахерских и салонов красоты, - сообщили в пресс-службе кабмина республики.

"Кабинет министров принял постановление о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлахского, Масаллинского, Джалилабадского и Абшеронского районов. Для обеспечения ужесточения специального карантинного режима с целью снижения скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а также минимизации возможных ее последствий в этих регионах с 00.00 21 июня до 06.00 5 июля будут применяться ограничения", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В крупных торговых центрах в вышеуказанные сроки будут работать только действующие при них продовольственные магазины и аптеки. Запрещается также деятельность образовательных учреждений (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований), а также проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

Напомним, число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане на 18 июня достигло 11329, за сутки инфекция выявлена еще у 338 человек, всего в стране умерли 139 человек с COVID-19.