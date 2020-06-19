Гимнастки из Азербайджана и Израиля провели онлайн-соревнование

Сборные Азербайджана и Израиля по художественной гимнастике впервые провели онлайн-соревнование, сообщает сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

В соревновании Battle, прошедшем накануне, приняли участие команды из двух стран, завоевавшие лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Соревнование состояло из трех частей и длилось около трех часов.

Состязание началось с эстафеты, после чего гимнастки выполнили задания с различными предметами художественной гимнастики, которые оценивались судьями. Затем члены каждой из команд ответили на вопросы, связанные с художественной гимнастикой. Несмотря на то, что велся подсчет результатов, обе команды были объявлены победителями.

Цель соревнований – в период карантина, когда не проводятся спортивные мероприятия, вселить заново в гимнасток соревновательный дух, и поспособствовать их совместному интересному времяпрепровождению.

Главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева поблагодарила сборную Израиля за дружбу и сотрудничество, а также пожелала всем здоровья и спортивных успехов.