Воробьев: Подмосковье успешно избавляется от коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется, - заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Очень похоже, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется … У нас очень тяжелая ситуация была в конце апреле, в первых числах мая, у нас на всю Московскую область свободных было порядка 300 коек", - сказал Воробьев на встрече президента России Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

Напомним, ща последние сутки из медучреждений области после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 выписали рекордных 1093 пациента.