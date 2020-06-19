Столицу Карачаево-Черкесии возглавил Алексей Баскаев

Депутаты гордумы Черкесска на сегодняшнем заседании одобрили на пост руководителя столицы Карачаево-Черкесии кандидатуру Алексея Баскаева.

Дав оценку его профессиональным, деловым и личностным качествам кандидатов на основании представленных ими документов и по результатам конкурсного собеседования, думская комиссия по выборам мэра представила на рассмотрение депутатов две кандидатуры - Алексея Баскаева и Игоря Кравцова. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Баскаева, - передает "Интерфакс-Юг".

Также гордума подписала с новым мэром контракт, в соответствии с которым он избирается на срок полномочий городского заксобрания.

Напомним, полномочия Руслана Тамбиева, возглавлявшего городскую администрацию с 1 декабря 2011 года, были досрочно прекращены в связи с его переходом на работу в правительство Карачаево-Черкесии на должность первого вице-премьера.