Путин призвал не забывать о проблемах

Российский президент Владимир Путин призвал не забывать о том, что проблем еще достаточно и "не все и не везде так хорошо". Об этом он заявил на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.

"Мы сейчас говорим о положительных тенденциях, положительных примерах. Но все-таки мы не должны забывать, что проблем еще достаточно… Люди подчас сталкиваются с проблемами, которые не могут быстро и эффективно решать", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что, в целом, страна эффективно справилась с пандемией. "Нужно только тиражировать положительные практики, о которых вы сегодня говорили", - приводит РИА Новости слова президента.