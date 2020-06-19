Эльхан Алескеров: российско-азербайджанские отношения остаются на высоком уровне даже во время пандемии

Отношения между Россией и Азербайджаном, несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса нового типа, остаются на высоком уровне, и прежде всего - благодаря главам государств. Об этом заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, комментируя состоявшийся накануне разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

"Отношения между Россией и Азербайджаном, несмотря на пандемию коронавируса в мире, остаются по-прежнему на высоком уровне, в первую очередь, благодаря лидерам наших стран, которые периодически созваниваются и обсуждают текущие проблемы. Телефонный звонок состоялся накануне, ранее, месяц назад, тоже был проведен разговор между президентом Азербайджана и президентом России", - напомнил он.

"Конечно же, темы этих разговоров, насколько можно предполагать, касаются различных аспектов, связанных, по всей видимости, и с экономическими, и с политическими вопросами, а также с вопросами по ситуации с коронавирусом. Известно, что и Азербайджан, и Россия оказывают помощь странам, которые пострадали от коронавируса, а также оказывают содействие друг другу. В России закупается медицинское оборудование, идут поставки в Азербайджан, то есть транспортно-коммуникационные системы, связанные с экономикой, в том числе через Каспийское море, работают", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, отметил директор экспертного совета Baku Network, сейчас лето - активный период для сельского хозяйства, и товары из Азербайджана идут в Россию. "Конечно, кризис мировой экономики в связи с пандемией, падение цен на нефть оказывают влияние на общую покупательную способность и на товарооборот, но в целом экономическая линия сотрудничества продолжается", - заверил он.

Эльхан Алескеров обратил внимание на масштабность спектра вопросов российско-азербайджанского сотрудничества. "Есть сотрудничество в военно-технической сфере, известно, что Азербайджан проявлял интерес к некоторым образцам российской военно-воздушной и другой техники. Есть гуманитарные вопросы. Есть вопросы, связанные с оказанием консульских услуг. То есть спектр вопросов очень широкий", - сказал он.

"Я бы хотел также отметить, что позиция России во внешнеполитической ситуации по ряду вопросов вызывает неадекватные действия некоторых стран, в частности, это происходило в рамках ПАСЕ. Некоторые страны принимают санкции в отношении России. Но у Азербайджана на эти акции своя позиция, мы придерживаемся духа добрососедства. Уровень нашего стратегического сотрудничества позволяет Азербайджану и России избегать тех проблем, которые могут возникнуть между нашими странами", - заключил эксперт, отметив также активное региональное сотрудничество между властями Азербайджана и приграничной Республикой Дагестан на Северном Кавказе.