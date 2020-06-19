У премьер-министра Казахстана не нашли коронавирус

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прекратил самоизоляцию после того, как тест показал, что у него не выявлен коронавирус.

"Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечении необходимого срока, в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат", - сообщила в пятницу глава пресс-службы кабинета Зарина Нурланова.

Мамин находился на самоизоляции после рабочей поездки 12 июня, в ходе которой он контактировал с главой Минздрава Елжаном Биртановым, у которого был диагностирован коронавирус, пишет РИА Новости.

Все министры, участвовавшие в поездке также изолировались. По словам Нурлановой, ни у кого их них не выявлен коронавирус.

"В этой связи глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме", - добавила она.